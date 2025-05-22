Жители Подмосковья подали почти 7 тыс. онлайн-заявок на приватизацию жилья

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 6,5 тыс. заявлений на приватизацию муниципального жилого помещения, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью», она доступна для совершеннолетних жителей, которые проживают в жилом помещении по договору социального найма. Для подачи заявки им нужно выбрать муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Напомним, что услуги на портале предоставляют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.