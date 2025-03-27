Жители Подмосковья подали почти 8 тыс. онлайн-заявок на получение удостоверений тракториста

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 7,5 тыс. онлайн-заявлений на получение удостоверения на право управления самоходными машинами, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Она доступна для физических лиц, которые прошли медицинское освидетельствование и имеют соответствующую профессию. Для подачи заявки им нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.