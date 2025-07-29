Жители Подмосковья подали почти 80 тыс. онлайн-заявок на «Стрелку»

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 77 тыс. онлайн-заявок на обслуживание единых транспортных карт «Стрелка», за последнюю неделю этой услугой воспользовались более 1,6 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». В рамках нее пользователи могут подтвердить право на льготу, получить льготную карту «Стрелка», восстановить защитный код карты и не только. Выдачу карт и проверку документов осуществляют в МФЦ, указанном в заявке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.