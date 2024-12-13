Жители Подмосковья подали почти двести тысяч заявлений на регистрацию объектов недвижимости за месяц

В ноябре 2024 года жители Подмосковья подали порядка 18 тысяч заявлений на регистрацию объектов недвижимости. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что более 18 тысяч заявлений подали на регистрацию объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий, около 10 тысяч — на регистрацию ипотеки (93% — в электронном виде). Еще более пяти тысяч заявлений поступили на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) (96% — в электронном виде).

«На территории Московской области число сделок в электронном виде увеличивается, что указывает на преимущество электронного формата регистрации объектов недвижимости», — отметила начальник отдела организации и контроля управления Ольга Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.