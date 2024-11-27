Жители Подмосковья подали почти тысячу онлайн-заявок на перерасчет платы за газ

С июля 2024 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Перерасчет размера платы за газ», размещенной на региональном портале госуслуги, более 700 раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Найти услугу можно в разделе «Дом и ЖКХ» — «Оплата ЖКХ». Чтобы воспользоваться ей, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму. В случае положительного решения по заявке перерасчет будет выполнен в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.