Жители Подмосковья получили более ста тысяч электронных справок из центров занятости

Жители Подмосковья получили более 100 тысяч справок из центров занятости через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что чаще всего они запрашивали справки об отсутствии регистрации в органах службы занятости или службы занятости, а также о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж. Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Соцподдержка» — «Занятость и безработица», с результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.