Жители Подмосковья получили почти 50 тыс. знаков ГТО в 2024 году

В 2024 году жители Подмосковья получили более 49,6 тыс. знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей сложности участниками испытаний комплекса ГТО в регионе стали более 64 тыс. граждан. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что более 25 тыс. стали обладателями золотых знаков, свыше 13 тыс. — серебряных, 10 тыс. — бронзовых. Для участников в прошлом году организовали более 3 тыс. мероприятий по выполнению нормативов для разных возрастных групп. Наибольшее число мероприятий провели в Красногорске, Химках и Раменском. Ознакомиться со списком адресов центров тестирования можно на сайте.

Напомним, что знаки отличия ГТО позволяют абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. Испытания проводятся в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.