Жители Подмосковья получили почти 60 тыс. знаков отличия ГТО

В 2024 году в Подмосковье получили 56,4 тыс. знаков отличия ГТО. Об этом сообщает Московской областная Дума.

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова напомнила, что с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина сдающие ГТО смогут получить налоговый вычет.

«Размер вычета — 18 тыс. рублей, это та часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. При ставке налога 13%, вернуть можно до 2 340 рублей», — уточнила Самединова.

По ее словам, для получения вычета гражданам нужно будет пройти диспансеризацию перед сдачей нормативов. Председатель комитета напомнила, что на территории региона действуют 67 центров тестирования ГТО. Записаться для сдачи можно через госуслуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.