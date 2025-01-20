Жители Подмосковья получили почти 8 тыс. онлайн-выписок из реестра собственности

В 2024 году жители Подмосковья получили более 7,5 тыс. выписок из реестра собственности в режиме онлайн, соответствующая услуга размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить ее можно в разделе «Комплексные услуги», она доступна для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. После подачи одного заявления пользователи смогут получить выписку из региональных и муниципальных реестров имущества сразу на несколько объектов собственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.