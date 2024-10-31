Жители Подмосковья получили почти двадцать тысяч знаков отличия ГТО

С начала 2024 года жители Подмосковья получили более 19,1 тысячи знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что они заработали более 15,3 тысячи золотых, 2,3 тысячи серебряных и 1,4 тысячи бронзовых знака. В числе округов-лидеров по этому показателю оказались Красногорск, Химки и Щелково. По количеству жителей, которые прошли испытания комплекса ГТО с 2015 года по сентябрь 2024 года, лидерами стали Химки, Подольск и Красногорск.

Знак отличия ГТО позволяет получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, с 2025 года — оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Напомним, что мероприятия комплекса ГТО проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.