Жители Подмосковья посетили новогоднюю страницу на регпортале более 9 тыс. раз

За пять дней новогоднюю страницу на региональном портале госуслуг в Подмосковье посетили свыше 9 тыс. раз, там пользователи могут познакомиться с цифровыми новинками Подмосковья‑2025. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жителям доступны мини‑игры: «Эко‑герой», «Ловец котов» и «Знаток услуги», а также раздел «Мешок успехов», где, например, можно вспомнить, какие услуги они получили в 2025 году. Для доступа к сервисам нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА.

Цифровой помощник Добробот может рассказать об истории Нового года в России, а также поделиться информацией о праздничных мероприятиях в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.