Жители Подмосковья позвонили на горячую линию главного врача почти 80 тыс. раз

С начала 2025 года жители Подмосковья позвонили на горячую линию главного врача более 76 тыс. раз, это позволяет им узнать подробнее о работе медучреждений, а также оставить отзывы и предложения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.