Жители Подмосковья позвонили на горячую линию главного врача почти 80 тыс. раз
Почти 80 тыс. звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года жители Подмосковья позвонили на горячую линию главного врача более 76 тыс. раз, это позволяет им узнать подробнее о работе медучреждений, а также оставить отзывы и предложения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря работе горячей линии жители могут оперативно получить информацию и ответы на волнующие их вопросы. Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что обратиться на горячую линию можно по номеру 8 (498) 602-03-59. После этого пациентам нужно будет набрать добавочный номер медорганизации, узнать его можно через сайты учреждений и информационные плакаты в поликлиниках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.