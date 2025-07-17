Жители Подмосковья позвонили на «горячую линию» по паллиативной помощи более 5 тыс. раз

С начала 2025 года операторы координационного центра с круглосуточной многоканальной «горячей линией» приняли 5,5 тыс. звонков, связанных с оказанием помощи паллиативным пациентам и их родственникам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Колл-центр паллиативной медицинской помощи принимает обращения круглосуточно», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Задать вопросы по медпомощи паллиативным пациентам можно по номеру +7 (498) 683-83-83. В ведомстве напомнили, что найти информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары и не только можно на портале «Паллиативная помощь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.