Жители Подмосковья приобрели более 400 тыс. кг сгущенки

В декабре 2024 года жители Подмосковья приобрели более 420 тыс. кг сгущенки. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В среднем в день в регионе покупали более 13,5 тыс. кг продукции. В ведомстве уточнили, что сгущенку приобретают к чаю или кофе, а также используют в кулинарии, например, для приготовления тортов, пирожных, пудингов, муссов, мороженого и печенья.

«Продукт представлен на прилавках в большом ассортименте и по доступной цене, что делает его привлекательным для многих покупателей», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.