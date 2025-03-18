Жители Подмосковья приобрели почти 160 млн яиц

В феврале жители Подмосковья купили 159,4 млн яиц, в день в среднем они приобретали 5,6 млн штук. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что продукцию продают не только в торговых сетях и розничных предприятиях, но и на рынках и ярмарках. Там яйца исследуют специалисты региональной государственной ветеринарной службы. В прошлом месяце они провели свыше 500 исследований яиц и отобрали более 400 проб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.