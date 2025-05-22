Жители Подмосковья приобрели почти 9 тыс. тонн рыбы

По итогам первых четырех месяцев 2025 года жители и гости Подмосковья приобрели 8,6 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы, это около 72 тонн в день. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За этот период в регионе продали более 2,1 тыс. тонн рыбных консервов и 2,3 тыс. тонн сельди. Подмосковные производители выращивают рыбу различных видов, включая карасей, форель и так далее. За последний квартал они выпустили более 3,7 тыс. тонн продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы. Это 33,9% от общего объема данного вида продукции, произведенного в Центральном федеральном округе.

В ведомстве отметили, что за качеством рыбы, которую продают на рынках и ярмарках, следят специалисты Госветслужбы региона. С начала года они взяли более 4,3 тыс. проб и провели более 5,7 тыс. исследований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.