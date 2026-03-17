Жители Подмосковья продлили с помощью телемедицины почти 170 тыс. электронных рецептов на лекарства

С начала 2026 года жители Подмосковья продлили с помощью телемедицинских консультаций почти 170 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Телемедицинские технологии позволяют сделать процесс продления рецептов на льготные лекарства максимально удобным для пациентов. Для этого пациенту достаточно иметь доступ к сети интернет и пройти телемедицинскую консультацию с лечащим врачом», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что в регионе о необходимости продления рецепта жителям напоминает робот Светлана, который работает на основе искусственного интеллекта. Она осуществляет звонки с номера +7 (498) 602-31-35. Напомним, что оформить запись на онлайн-прием можно, в том числе, и через приложение «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.