Жители Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг в выходные

В минувшую субботу, 31 мая, бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошли 898 человек, всего с начала 2025 года — более 5,3 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы видим положительный отклик жителей региона, поэтому продолжаем регулярно проводить дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Прохождение такой диагностики — неотъемлемая часть заботы о себе и своем здоровье», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках обследования жительницы региона могли получить консультацию онкологов, пройти маммографию или УЗИ молочных желез, мужчины — сдать ПСА-тест на рак простаты. Желающие также могли отправиться на диагностику новообразований кожи, органов дыхания и не только.

Узнать подробности о работе онкологической службы в Подмосковье можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.