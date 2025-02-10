Жители Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг
Минздрав: более 1 тыс. жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Почти 1,5 тыс. жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи в День открытых дверей, который прошел в минувшую субботу, 8 февраля, у 103 из них выявили патологии, поэтому их направили на более углубленную диагностику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Раннее выявление патологии способствует ее более эффективному лечению и сохранению качества жизни. Для удобства жителей в регионе регулярно проходят Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В рамках Дня открытых дверей женщины смогли пройти цитологическое исследование шейки матки, сделать маммографию/УЗИ молочных желез, мужчины — ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, пациентам были доступны диагностика новообразований кожи и КТ- или рентген-исследование. Узнать подробности о работе онкологической службы в регионе можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.