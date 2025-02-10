Жители Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг

Почти 1,5 тыс. жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи в День открытых дверей, который прошел в минувшую субботу, 8 февраля, у 103 из них выявили патологии, поэтому их направили на более углубленную диагностику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.