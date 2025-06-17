Жители Подмосковья с начала года почти 800 тыс. раз продлили электронные рецепты на лекарства с помощью телемедицины

Жители Подмосковья с начала текущего года порядка 800 тыс. раз продлили свои электронные рецепты на лекарства в онлайн-формате посредством телемедицинских консультаций. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Записаться на онлайн-консультацию к врачу можно с помощью областного сайта госуслуг «Здоровье» по этой ссылке. Также доступна запись через инфомат в медучреждении. Кроме того, можно записаться по телефону 122, через чат-бот или во время приема у своего лечащего врача.

С прошлого года о необходимости продления рецептов жителям напоминает электронный помощник Светлана. С ее помощью тоже можно записаться на телемедицинскую консультацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие новые поликлиники будут открыты в регионе в ближайшее время.