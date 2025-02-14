Жители Подмосковья с начала года подали более 15 тыс. заявлений на запись в кружки и секции
В Подмосковье с начала года поступило более 15 тыс. заявлений на запись в кружки
Фото: [freepik.com]
Жители Подмосковья с начала 2025 года подали более 15 тыс. заявлений на запись в кружки и секции на сайте госуслуг региона. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Воспользоваться онлайн-сервисом можно в разделе «Комплексные услуги». После авторизации на портале потребуется заполнить форму заявления и прикрепить сканы документов.
По одному заявлению можно будет записать ребенка сразу в несколько кружков и секций. Результат рассмотрения заявления поступит в личный кабинет.
Также получить услугу можно с помощью мобильного приложения «Добродел».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе до конца 2026 года отремонтируют 14 школ искусств.