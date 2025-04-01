Жители Подмосковья с начала года получили экстренную социальную помощь на 113 млн руб.
Экстренную соцпомощь на 113 млн руб. оказали жителям Подмосковья с начала года
Фото: [Министерство социального развития МО]
Жители Подмосковья с начала 2025 года получили экстренную социальную помощь более чем на 113 млн руб. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Получателями меры поддержки за три месяца текущего года стали свыше 15 тыс. жителей региона, отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
«Столкнуться с трудностями может каждый, и наша задача — поддержать человека и помочь справиться», — сказал он.
Мера поддержки предусмотрена для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Получить ее можно один раз в год. Размеры выплат зависят от конкретной ситуации. Подать заявление на получение помощи можно онлайн.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что главный приоритет в работе судебной системы региона — это благополучие и защита интересов жителей.