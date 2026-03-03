Жители Подмосковья с начала года заказали онлайн около 100 тыс. справок
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала 2026 года жители заказали в онлайн-формате около 100 тыс. справок, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Онлайн можно заказать несколько видов справок, в том числе выписку из амбулаторной карты и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Ряд справок доступен к скачиванию сразу после оформления заказа. Для некоторых требуется предварительное прохождение медицинского осмотра.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность проведения трансформации в сфере здравоохранения региона.