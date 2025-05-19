Жители Подмосковья сдали около 700 тонн старых шин в рамках экологической акции

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги весеннего этапа акции «Сдай шины на „Мегабак“».

В рамках акции жителям предложили сдать на переработку старые автомобильные покрышки. Привезти их можно было на площадки «Мегабак».

В результате с 1 апреля жители области собрали около 700 тонн старых шин. Покрышки передадут на заводы по переработке вторсырья, где из них произведут резиновую крошку и дорожное покрытие.

Конкурсное жюри определит победителей акции. Их ждут призы: сертификат на покупку новых шин на 20 тыс. руб. за первое место и аналогичный сертификат на 15 тыс. руб. за второе место.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал рассказать жителям, как правильно утилизировать крупногабаритные отходы.