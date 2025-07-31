Жители Подмосковья смогут найти пропавших питомцев с помощью чат-бота

В Подмосковье к цифровому сервису «Поиск домашних животных» подключили чат-бот для волонтеров, для поиска питомца владельцам нужно загрузить в сервис его фотографию, чтобы искусственный интеллект сравнил ее с теми, которые есть в базе. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Если совпадений не найдется, нужно создать объявление о пропаже любимца. Также к сервису теперь подключен чат-бот для волонтеров, чтобы они могли оперативно получать уведомления о новых случаях пропажи животных и помогать в их поиске», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Найти сервис можно на региональном портале госуслуг в разделе «Домашние животные». После размещения объявления оно будет представлено на платформе в течение 30 календарных дней. Для участия в поиске потерявшегося животного нужно воспользоваться чат-ботом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.