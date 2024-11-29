Жители Подмосковья смогут переоформить договор на газ в режиме онлайн
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Жители Подмосковья теперь смогут подать заявление на переоформление договора поставки газа в электронном виде, услуга размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В электронную форму услуги внедрен сервис автоматической проверки наличия у заявителя договора на техобслуживание газового оборудования. Новшества позволят сэкономить время и быстро решить вопросы по переоформлению необходимых документов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В ведомстве уточнили, что переоформление договора, например, может потребоваться при смене собственника жилья. Услуга доступна для физических лиц, ее предоставляют бесплатно в течение 10 рабочих дней.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.