Жители Подмосковья смогут подать заявку на служебное жилье в режиме онлайн

Жители Подмосковья, которые работают в органах власти, государственных или муниципальных учреждениях региона и не имеют своего жилья, теперь смогут подать заявление на получение жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Московской области упростили получение служебного жилья. Теперь для подачи заявления не нужно посещать администрацию муниципалитета, достаточно заполнить онлайн-форму и отправить заявку через региональный портал», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, с уведомлением о предоставлении жилого помещения можно будет ознакомиться в личном кабинете не региональном портале госуслуг. Найти услугу можно в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью», ее предоставляют бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.