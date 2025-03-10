Жители Подмосковья смогут получить бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг в МФЦ

В Подмосковье на территории офисов «Мои Документы» пройдут выездные консультации по вопросам погребения и похоронного дела специалистами Центра мемориальных услуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, жителям расскажут о получении социального пособия, оформлении удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений и не только. Первая бесплатная консультация состоится в понедельник, 10 марта, в Электростали по адресу ул. Победы, д. 15, корп. 3. Кроме того, до конца недели они состоятся в Домодедово, Дубне, Егорьевске и Лобне.

«Найти консультантов Центра мемориальных услуг можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.