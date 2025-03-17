Жители Подмосковья смогут получить бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг

Жители Подмосковья смогут получить бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения в МФЦ, их проведут специалисты Центра мемориальных услуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что получить их можно в пяти округах. Так, в понедельник, 17 марта, мероприятие пройдет в Зарайске по адресу ул. Советская, д. 23, во вторник, 18 марта, — в Кашире на ул. Ленина, д. 2. До конца недели их организуют в Озерах на пл. Советская, д. 1, в поселке городского типа Лопатино на ул. Сухановская, дом 1, стр. 1, и в Королеве на пр-те Космонавтов, д. 20А. Жителям расскажут о получении социального пособия, об оформлении удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.