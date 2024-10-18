Жители Подмосковья смогут получить консультацию по карте «Стрелка» на федеральном портале Госуслуг

Жители Подмосковья смогут получить консультацию по работе и обслуживанию карты «Стрелка» у цифрового помощника — Робота Макса на федеральном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Алгоритм разработан с учетом наиболее популярных запросов пользователей: цифровой помощник подробно опишет порядок действий и срок предоставления услуги», — уточнили в ведомстве.

Для получения консультации нужно перейти на портал и ввести запрос в поисковой строке с указанием карты «Стрелка». Робот расскажет о том, как и где оформить карту, как ее пополнить и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.