Жители Подмосковья смогут получить заключение психолого-медико-педагогической комиссии в режиме онлайн

Услугу по оформлению заключений психолого-медико-педагогической комиссии, которая размещена на подмосковном портале госуслуг, перевели в «цифру» — теперь жители региона смогут получить заключение в электронном виде. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Ранее заявителю приходилось очно посещать центральную или территориальные комиссии, чтобы получить заключение. Сейчас благодаря „цифре“ документ можно будет скачать в личном кабинете на региональном портале», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, с момента запуска услуги ей уже воспользовались 11 тысяч пользователей. Она размещена в разделе «Образование» — «Образование детям». Перед ее получением заявителю нужно войти в личный кабинет через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.