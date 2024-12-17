Жители Подмосковья смогут посетить лыжный мастер-класс от Николая Морилова

В это воскресенье жители и гости Химок смогут посетить лыжный мастер-класс от бронзового призера Олимпийских игр Николая Морилова, он проведет его на лыжном стадионе «Снежинка» имени Анфисы Резцовой в рамках проекта «Тренировки со звездами в парках». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках мероприятия спортсмен проведет разминку, расскажет о правильной технике движения на лыжах, самых распространенных ошибках и не только. После него участники смогут получить автограф, сделать памятную фотографию и задать свои вопросы. В рамках проекта для желающих также проведут веселые эстафеты, конкурсы, «Колесо фортуны», лототрон и многое другое.

Узнать о датах и местах проведения следующих тренировок можно здесь. Их организуют в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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