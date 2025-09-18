Жители Подмосковья смогут посетить спектакль «Народная история «Непокоренный Курск»

В воскресенье, 21 сентября, в ДК «Подмосковье» в Красногорске представят документально-театральную постановку «Народная история «Непокоренный Курск», в рамках которой вместе с актерами Народного театра «Новый город» на сцену выйдут жители приграничных районов Курской области — участники специальной военной операции, вынужденные переселенцы, волонтеры, врачи, матери и дети. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Для нас это не спектакль, а долг. Мы не играем персонажей — мы проживаем на сцене свою боль и свою правду. Чтобы ее услышали, чтобы поняли, что такое война на самом деле. И чтобы поверили, что вера и любовь сильнее страха», — сказали участники постановки.

В этот день гости также смогут познакомиться с автором книги «Я помню этот день» — военным корреспондентом и командиром поисковых отрядов Антоном Карповым,презентация состоится в 15:00. В фойе будет открыта выставка фронтовых фотографий «Это наша земля. Мы не уйдем!».

Вход свободный, заказать пригласительные билеты можно по номеру +7(495)563-89-17.

Отметим, что проект реализуется АНО «Центр креативных индустрий «Новый город» при поддержке администрации городского округа Красногорск, Общественной палаты Московской области, АНО «Центр творческого развития «Урбан Академия», Президентского фонда культурных инициатив за счет средств гранта Губернатора Курской области. Содействие оказывает Центр гражданских и социальных инициатив (города Курск), информационную поддержку – Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+