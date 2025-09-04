Жители Подмосковья смогут посетить спортивные мастер-классы в «Авангарде»

В субботу, 6 сентября учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Одинцово организует спортивные мастер-классы, их проведут в рамках партпроекта «Выбор сильных». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Центр учрежден Правительством Москвы и Правительством Московской области в 2020 году при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, идею его создания поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Мероприятие пройдет в День открытых дверей в честь пятилетия учреждения.

Посетителей также ждут занятия по начальной военной подготовке от инструкторов Центра, экскурсии по УМЦ «Авангард», спортивные мастер-классы по самбо, дзюдо и спортивной борьбе от проекта «Выбор сильных» партии. Среди почетных гостей, представляющих проект, – заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по самбо Карина Черевань, первый вице-президент, исполнительный директор федерации самбо Московской области Александр Гавриленков.

Помимо этого, активности подготовят ЦСКА, «Движение Первых», «Юнармия», проект «Здоровое поколение», фонд «Защитники Отечества» и Всероссийский студенческий корпус спасателей. Гости также смогут увидеть спектакль Центрального академического театра Российской армии «Данькина каска», выставки под открытым небом, показательные выступления пилотажной группы «Стрижи» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+