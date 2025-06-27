Жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Проверь свое здоровье в парке»

В выходные, 28 и 29 июня, в Подмосковье вновь пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке», выездные бригады врачей будут работать в 40 парках региона, в том числе в Королеве, Лобне, Можайске и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Особенно это удобно для жителей, у которых нет возможности посетить медицинское учреждение в будние дни. В этом году участие в акции приняло уже 550 человек», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что в случае необходимости жителей могут направить в поликлинику, где они пройдут более углубленное обследование. При себе для участия в акции нужно иметь паспорт и полис ОМС. Ознакомиться с результатами обследования можно будет на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.