Жители Подмосковья смогут принять участие в фестивале «Культура Победы»

«Цель фестиваля „Культура Победы“ — показать культуру фронта и тыла. Такой, как она есть. Поделиться своим творчеством — значит внести весомый вклад в сохранение наших традиционных ценностей и показать бойцам СВО, что каждый из нас их ценит и ждет», — отметила руководитель КСВО Юлия Белехова.