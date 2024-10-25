Жители Подмосковья смогут принять участие в фестивале «Культура Победы»
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Жители Подмосковья могут принять участие в фестивале искусств и творчества Комитета семей воинов Отечества «Культура Победы», подать заявку можно до конца ноября. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«Цель фестиваля „Культура Победы“ — показать культуру фронта и тыла. Такой, как она есть. Поделиться своим творчеством — значит внести весомый вклад в сохранение наших традиционных ценностей и показать бойцам СВО, что каждый из нас их ценит и ждет», — отметила руководитель КСВО Юлия Белехова.
Руководитель КСВО Московской области Марина Мигунова добавила, что темой мероприятия станет служение Отечеству в зоне специальной военной операции и в тылу. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
*Возрастное ограничение 12+