Жители Подмосковья смогут принять участие в финзачете

Жители Москвы и Московской области могут принять участие в традиционном онлайн-зачете по финансовой грамотности, чтобы проверить знания и навыки в сфере финансов, а также получить персональные рекомендации. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Участники смогут выбрать базовый или продвинутый уровень сложности. Решать задания можно как индивидуально, так и вместе с семьей. Для детей младшего дошкольного возраста подготовят тестирование в форме игры. Помимо этого, в рамках проекта пройдет олимпиадный зачет для учеников средних и старших классов, который дает льготы при поступлении в вузы. Пройти онлайн-зачет можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 6+