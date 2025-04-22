Жители Подмосковья смогут принять участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства

В Подмосковье стартовало Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства, оно пройдет в пятый раз. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На нем будут представлены 289 территорий из 54 округов Подмосковья. Жители сами могут решить, как именно благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, преобразить центральную площадь или другое общественное пространство», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Отдать свой голос за территории смогут все жители старше 14 лет, сделать это можно до 12 июня. Для участия нужно перейти на портал. Голосование пройдет по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.