Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Крылатые фантазии»

Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в 11-м интернет-конкурсе поделок «Крылатые фантазии» от Союза охраны птиц России. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Молодые люди креативны, восприимчивы, и наш опыт показывает, что, если ребенок однажды заинтересовался вопросами экологии и защиты окружающей среды, он, скорее всего, станет экоактивистом на долгие годы», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Зарегистрироваться для участия можно здесь. На конкурс принимаются поделки из природного материала, изображающие птиц. Например, из листьев, шишек, семян, цветов, дерева, ореховой скорлупы и так далее. Конкурс пройдет в номинациях «Птицы России», «Беречь и сохранять», «Грач — птица 2025 года», «Птичий сувенир» и «Птицы в сказках и мифах».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+