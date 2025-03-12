Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Цифровой марафон»

Жители Подмосковья старше 18 лет могут отправить заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Цифровой марафон — 2025», регистрация открыта до 23 марта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Перед участием пользователи смогут определить свой уровень подготовки в рамках теста. После регистрации они получат доступ к образовательному этапу и онлайн-тестированию. С 24 марта стартует третий этап конкурса — цифровой диктант, финал мероприятия и определение победителей состоится в июле в Москве, лучшие участники получат денежные призы и ценные подарки. Зарегистрироваться можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.