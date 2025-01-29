Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском конкурсе по цифровым навыкам

Жители Подмосковья старше 18 лет смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Цифровой марафон — 2025», регистрация на него уже началась. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участников поделят на категории «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт», определить свой уровень подготовки можно путем тестирования на платформе. Им предстоит пройти образовательный этап марафона, онлайн-тестирование, цифровой диктант и очный финальный тур. Участие бесплатное, узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.