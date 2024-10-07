Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

Жители Подмосковья смогут принять участие в седьмом ежегодном Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности и проверить свои знания в этой области, он стартует завтра. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.