Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности
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Жители Подмосковья смогут принять участие в седьмом ежегодном Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности и проверить свои знания в этой области, он стартует завтра. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Количество и сложность заданий зависят от возраста участника. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения», — говорится в сообщении.
Отдельные задания подготовят для детей младшего школьного возраста и учеников 7-11 классов. Победители смогут получить льготы при поступлении в вузы. Организатором зачета выступает Банк России, узнать другие подробности и зарегистрироваться можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.
*Возрастное ограничение 6+