Жители Подмосковья смогут проголосовать на общем собрании собственников в МФЦ

Жители Подмосковья теперь смогут принять участие в голосовании на общих собраниях собственников жилья в Государственной информационной системе «ЖКХ» в цифровых зонах офисов «Мои Документы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В каждом отделении МФЦ Московской области установлены компьютеры, на которых жителям предоставлен безопасный доступ к федеральному и региональному порталам госуслуг. Сейчас появилась и возможность принимать участие в онлайн-голосовании на общих собраниях собственников», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Она добавила, что в регионе в таких зонах в общей сложности организовали 874 рабочих места. Помимо этого, пользователи смогут получить в МФЦ консультации по работе в ГИС «ЖКХ» и установке мобильного приложения «Госуслуги. Дом».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.