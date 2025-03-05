Жители Подмосковья смогут проголосовать за ремонт почтовых отделений в сельской местности

Жители Подмосковья могут проголосовать за ремонт почтовых отделений в сельской местности, отдать свой голос можно на Едином портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отделения, за которые проголосуют большинство жителей, включат в список плана приоритетного проведения капитального ремонта до 2030 года. Принять участие в опросе смогут совершеннолетние жители региона подтвержденной учетной записью ЕСИА. В рамках ремонта рабочие обновят входные группы, установят пандусы для маломобильных групп граждан, заменят окна и двери, обновят электропроводку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.