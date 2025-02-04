Жители Подмосковья смогут пройти бесплатную онкодиагностику

В субботу, 8 февраля, в 25 подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей, в рамках которого жители региона старше 18 лет смогут пройти бесплатную онкодиагностику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Залогом успеха лечения онкологических заболеваний является своевременная и качественная диагностика. Чем раньше выявлена патология, тем эффективнее она поддается лечению», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Так, женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию и УЗИ молочных желез, мужчины — сделать ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, пациентам будут доступны диагностика новообразований кожи и КТ- или рентген-исследование. С собой для прохождения диагностики нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ознакомиться с адресами ЦАОПов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.