Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг

В субботу, 28 февраля, в подмосковных центрах амбулаторной онкологической помощи состоится День открытых дверей, в рамках которого жители региона старше 18 лет смогут бесплатно проверить здоровье и получить консультацию специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы создаем максимально удобные условия для профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний. Важно помнить, что своевременное обследование — это возможность выявить болезнь на ранней стадии и сохранить здоровье», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, скрининг можно пройти бесплатно по полису ОМС. Пациентам будут доступны консультация врача-онколога, обследование на новообразования кожи, скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и не только. Ознакомиться с адресами центров можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.