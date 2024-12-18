Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкопомощи

В эту субботу, 21 декабря, жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в одном из 25 Центров амбулаторной онкологической помощи региона, мероприятие проводится на регулярной основе в последнюю субботу месяца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы видим, что такой формат интересен жителям, поэтому в следующем году мы продолжим проводить Дни открытых дверей в ЦАОПах. Всего в этом году в мероприятии приняли участие 7,2 тысячи человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках мероприятия женщинам доступные цитологическое исследование шейки матки, маммография/УЗИ молочных желез, мужчинам — ПСА-тест на рак простаты и не только. При себе для прохождения осмотре нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ознакомиться с адресами ЦАОПов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.