Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг

В эту субботу жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти бесплатный онкоскрининг в пресс-центре Арены «Химки» по адресу: Московская область, город Химки, улица Кирова, дом 24. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В рамках мероприятия пациенты смогут сдать лабораторные экспресс-тесты, пройти флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа, диспансеризацию и вакцинацию от гриппа и не только. Для детей подготовят мастер-классы с аниматорами и развивающие игры.

«Мы призываем всех регулярно проходить профилактические осмотры и заботиться о своем здоровье. Мы разрабатываем удобные форматы, так как не всегда есть возможность посетить поликлинику в будни», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Пройти обследование смогут все желающие, для этого с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Узнать подробности о работе онкологической службы в Подмосковье можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.