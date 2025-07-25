Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках

В выходные, 26 и 27 июля, жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке», бригады врачей будут работать в 34 парках, в том числе в Балашихе, Дубне, Коломне и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Наши врачи продолжают по выходным проводить профилактические осмотры в парках всем желающим старше 18 лет. Это отличная возможность совместить заботу о себе с прогулкой», – рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала лета участниками акции стали более 2,9 тыс. человек. Пациенты могут измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и не только, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.