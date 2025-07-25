Жители Подмосковья смогут узнать свою очередь на получение соцжилья онлайн

Жители Подмосковья смогут узнать очередь на получение жилья по договору социального найма в режиме онлайн в рамках нового сервиса, запущенного на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новый сервис на региональном портале позволяет получить актуальную информацию об очереди на получение социального жилья всего в несколько кликов — нужно просто ввести свои данные в онлайн-форму», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис можно найти на главной странице. Чтобы воспользоваться им, нужно будет авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Напомним, что жилье предоставляют малоимущим жителям, которые проживают в регионе не менее пяти лет и нуждаются в улучшении жилищных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.